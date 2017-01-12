Н.Нигматулин: Парламент обеспечит решение всех задач, поставленных Президентом

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в рамках рабочей поездки в Костанайскую область встретился с медицинскими работниками, сообщает пресс-служба Мажилиса.





Спикер Мажилиса на встрече рассказал о проводимой законотворческой работе, подчеркнув, что Парламент принимает активное участие в реализации задач, поставленных Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.





Отдельное внимание уделено вопросам социальной защиты населения. Н.Нигматулин подробно рассказал об основных законодательных новшествах, которые вступят в действие с 1 января 2018 года. По словам Спикера Мажилиса, предусматривается выплата единой адресной социальной помощи, что позволит повысить размеры получаемых выплат за счет увеличения критерия назначения адресной социальной помощи с 40% до 50% от величины прожиточного минимума и назначения пособия на всех членов семьи.





Также будет упрощена процедура назначения специальных государственных пособий для инвалидов и многодетных матерей (обращение в один орган по принципу «одного окна») и сокращено количество предъявляемых для этого документов.





Кроме того, в настоящее время, как отметил Председатель Мажилиса, Правительством подготовлен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения и социально-трудовой сферы», который сейчас проходит согласование в госорганах.





В ходе беседы Н.Нигматулин отметил, что на протяжении 25 лет для всех своих сограждан Глава государства является ключевым гарантом динамичного развития страны.





- И сегодня главная задача всех казахстанцев – принять активное участие в реализации масштабных задач, поставленных Президентом страны. Это самым непосредственным образом касается и медицинских работников, -сказал Н.Нигматулин





По итогам встречи Спикер Мажилиса ответил на волнующие медиков вопросы, которые касались внедрения обязательного соцмедстрахования, увеличения заработной платы медработников, повышения квалификации молодых специалистов, а также работы Фонда социального медстрахования.





Говоря о важности выездной работы мажилисменов в регионах, Н.Нигматулин подчеркнул, что встречи с избирателями позволяют лучше понять, на чем необходимо делать акцент в законотворческой работе.





- Сегодняшние встречи в Костанайской области показали, что жителей региона волнуют вопросы сохранения социальных гарантий в современных экономических условиях, развитие здравоохранения, эффективная поддержка отечественных товаропроизводителей. Решение всех этих вопросов является одной из главных целей всех стратегических программ нашего Президента





Нурсултана Абишевича Назарбаева. И нам, парламентариям, важно узнать, на чем, по мнению наших избирателей, нам надо сделать акцент в своей законотворческой работе для обеспечения дальнейшей эффективной реализации инициатив Лидера Нации, - сказал Н.Нигматулин.