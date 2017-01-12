Видео, снятое казахстанкой в Испании, незаконно использовано в передаче Урганта и Познера

Начинающий режиссёр Алина Мустафина — казахстанка, которая сейчас живёт в Стамбуле. В 2013 году она съездила в Испанию и сняла ролик про Каталонию, после чего опубликовала его на своём канале YouTube,

Её видео было незаконно использовано в передаче Урганта и Познера — "В поисках Дон Кихота". Примечательно, что в конце в титрах не указали её имя или ссылку на её канал, то есть нарушили авторские права.

— Мы жили с мужем два года в Каталонии. Мы смотрели Первый канал, и там шла передача про Каталонию Урганта и Познера. Мне стало интересно посмотреть про это. Смотрю — а там моё видео. Сначала не поверила. Вот так просто взяли. В титрах не написали ни моё имя, ни даже элементарно не упомянули мой канал. Они выдали это видео за своё. Я теперь не знаю, гордиться мне, радоваться или, наоборот, жаловаться, — рассказывает Алина.





Адвокаты оценивают моральный ущерб примерно в 10 тысяч долларов. Девушка написала заявление на Первый канал и теперь хочет добиться того, чтобы ей заплатили авторский гонорар, а также указали её имя в титрах.





К настоящему времени Алина Мустафина написала несколько писем в дирекцию Первого канала, однако никакого официального ответа так и не получила. Режиссёр даже писала лично Ивану Урганту и Владимиру Познеру, однако добиться ответа от них также не смогла.