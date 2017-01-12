Видео, снятое казахстанкой в Испании, незаконно использовано в передаче Урганта и Познера
12 января 2017, 16:00
Девушка пожаловалась, что Первый канал не заплатил ей ни копейки за использованную видеозапись и даже не указал её авторство в титрах.
Начинающий режиссёр Алина Мустафина — казахстанка, которая сейчас живёт в Стамбуле. В 2013 году она съездила в Испанию и сняла ролик про Каталонию, после чего опубликовала его на своём канале YouTube, пишет Life.ru.
Её видео было незаконно использовано в передаче Урганта и Познера — "В поисках Дон Кихота". Примечательно, что в конце в титрах не указали её имя или ссылку на её канал, то есть нарушили авторские права.
— Мы жили с мужем два года в Каталонии. Мы смотрели Первый канал, и там шла передача про Каталонию Урганта и Познера. Мне стало интересно посмотреть про это. Смотрю — а там моё видео. Сначала не поверила. Вот так просто взяли. В титрах не написали ни моё имя, ни даже элементарно не упомянули мой канал. Они выдали это видео за своё. Я теперь не знаю, гордиться мне, радоваться или, наоборот, жаловаться, — рассказывает Алина.
Адвокаты оценивают моральный ущерб примерно в 10 тысяч долларов. Девушка написала заявление на Первый канал и теперь хочет добиться того, чтобы ей заплатили авторский гонорар, а также указали её имя в титрах.
К настоящему времени Алина Мустафина написала несколько писем в дирекцию Первого канала, однако никакого официального ответа так и не получила. Режиссёр даже писала лично Ивану Урганту и Владимиру Познеру, однако добиться ответа от них также не смогла.
Татьяна Саврико
Фото с сайта 1tv.ru
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