Сборная Казахстана сохранила место в ТОП-100 рейтинга ФИФА

Казахстанские футболисты с 354 очками расположились на 98-м месте рейтинга.

Сборная Казахстана сохранила за собой место в ТОП-100 рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФИФА.





Казахстанские футболисты с 354 очками расположились на 98-м месте рейтинга. Лидирующую позицию занимает сборная Аргентины (1634 очка), следом за ней расположились команды Бразилии (1544) и Германии (1433).





Напомним, при составлении рейтинга учитываются все встречи команды - официальные и товарищеские. Однако официальные игры идут в зачет рейтинга ФИФА с большим коэффициентом, чем товарищеские.





Рейтинг FIFA (на 12 января 2017 года): 1 (1). Аргентина — 1634 очка 2 (2). Бразилия — 1544 3 (3). Германия — 1433 4 (4). Чили — 1404 5 (5). Бельгия — 1368 6 (6). Колумбия — 1345 7 (7). Франция — 1305 8 (8). Португалия — 1229 9 (9). Уругвай — 1187 10 (10). Испания — 1166 30 (30). Украина — 804 56 (56). Россия — 592 61 (62). Узбекистан — 568 74 (74). Беларусь — 470 86 (86). Армения — 412 90 (90). Азербайджан — 386 98 (98). Казахстан — 354 105 (105). Литва — 324 110 (111). Латвия — 304 117 (116). Эстония — 289 121 (118). Грузия — 281 124 (122). Кыргызстан — 265 132 (129). Таджикистан — 231 143 (142). Туркменистан — 200 164 (164). Молдова — 138.

