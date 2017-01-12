Сборная Казахстана сохранила место в ТОП-100 рейтинга ФИФА
12 января 2017, 16:03
Казахстанские футболисты с 354 очками расположились на 98-м месте рейтинга.
Сборная Казахстана сохранила за собой место в ТОП-100 рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФИФА.
Казахстанские футболисты с 354 очками расположились на 98-м месте рейтинга. Лидирующую позицию занимает сборная Аргентины (1634 очка), следом за ней расположились команды Бразилии (1544) и Германии (1433).
Напомним, при составлении рейтинга учитываются все встречи команды - официальные и товарищеские. Однако официальные игры идут в зачет рейтинга ФИФА с большим коэффициентом, чем товарищеские.
Рейтинг FIFA (на 12 января 2017 года):
1 (1). Аргентина — 1634 очка
2 (2). Бразилия — 1544
3 (3). Германия — 1433
4 (4). Чили — 1404
5 (5). Бельгия — 1368
6 (6). Колумбия — 1345
7 (7). Франция — 1305
8 (8). Португалия — 1229
9 (9). Уругвай — 1187
10 (10). Испания — 1166
30 (30). Украина — 804
56 (56). Россия — 592
61 (62). Узбекистан — 568
74 (74). Беларусь — 470
86 (86). Армения — 412
90 (90). Азербайджан — 386
98 (98). Казахстан — 354
105 (105). Литва — 324
110 (111). Латвия — 304
117 (116). Эстония — 289
121 (118). Грузия — 281
124 (122). Кыргызстан — 265
132 (129). Таджикистан — 231
143 (142). Туркменистан — 200
164 (164). Молдова — 138.
Фото stadiums.at.ua
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