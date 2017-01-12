В Актау на побережье обнаружили массовое сожжение мертвых животных

Житель Актау случайно обнаружил по дороге на побережье в Умирзаке десятки горящих трупов кошек и собак , пишет , пишет газета "Лада"





По словам очевидца, который снял на видео горящие трупы животных, зрелище было ужасающим.





"Вчера, 11 января, мы с женой ехали на побережье в Умирзаке. Заметили дым и подошли посмотреть, что горит. Картина, которая предстала перед глазами, нас шокировала. К тому же, в воздухе стоял ужасный запах", - рассказывает очевидец.





Однако Самат Набиев, руководитель городской ветеринарной станции, которая занимается отстрелом собак с ноября 2016 года, рассказал, что его сотрудники не имеют отношения к происшествию.





"На этой неделе отстрел собак велся только в городской черте. Трупы животных мы отвозим в Мунайлинский район, где есть специально отведенное место и трупосжигательная печь. Относительно происшествия мы будем выяснять, потому что мы - не единственная организация, занимающаяся отстрелом бродячих животных в области", - пояснил Самат Набиев.





Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, детям и беременным женщинам.







