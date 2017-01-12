Международная комиссия юристов объявляет прием заявок на участие в Третьей учебной программе для юристов по международному праву в области прав человека для Центральной Азии

Проект Международной комиссии юристов «Обучение и обмен в сфере международного права в целях совершенствования национальных систем правосудия в Центральной Азии.» Проект поддержан Европейским Союзом

Учебная программа для юристов Центральной Азии

по международному праву в области прав человека в уголовном процессе

1-5 мая 2017 г.

Международная комиссия юристов (МКЮ) объявляет прием заявок на участие в Третьей учебной программе для юристов по международному праву в области прав человека для Центральной Азии, которая пройдет 1-5 мая 2017 г. в г. Женеве (Швейцария).

Целью программы является повышение знаний по международному праву в области прав человека юристов, практикующих в сфере уголовного правосудия, и их обучение применению этих знаний в своей практике в национальных судах, а также обеспечение эффективного использования международных механизмов защиты прав человека. В ходе обучающей программы будут рассмотрены основные принципы международного права в области прав человека, а также международные стандарты в области прав человека и судебной практики, касающейся права на справедливое судебное разбирательство; права на свободу; защиту от пыток и жестокого обращения и других прав, имеющих значение для уголовного правосудия. Программа предоставит информацию о том, как представлять дела в международные органы по правам человека, с особым акцентом на Комитет по правам человека ООН и Комитет против пыток ООН.

Участники получат возможность встретиться с ведущими экспертами по международному праву и праву в области прав человека, включая профессоров международного права, экспертов и сотрудников Секретариата ООН, представителей неправительственных организаций, работающих в Женеве, другими юристами из сети МКЮ. Участники программы смогут присутствовать на одном из заседаний 60-той сессии Комитета ООН против пыток (КПП), которая пройдет с 18 апреля - 12 мая 2017 гг. в г. Женева.

Для участия в отборе потенциальные участники должны в своей заявке:

1. Подтвердить статус практикующего адвоката по уголовным делам в одной из стран Центральной Азии или практикующего юриста НПО, специализирующейся на защите прав человека на национальном и международном уровне (минимум - один год адвокатской или юридической практики);

2. Указать где и когда они получили базовые знания в области международного права в области прав человека, и какой у них имеется опыт использования Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) и/или других международных инструментов на национальном или международном уровне.

3. Продемонстрировать готовность и возможность применять на практике, приобретенные во время обучения знания и навыки;

Если Вы соответствуете этим критериям и желаете участвовать в учебной программе МКЮ, пожалуйста, заполните заявку на участие (прилагается), и отправьте ее со своим резюме до 15 февраля 2016 г. по электронной почте: dina.iskaliyeva@icj.org.

Рабочим языком программы является русский. Знание английского или французского языков не является не требовуется, и не будет считаться преимуществом при отборе участников. Количество участников ограничено. Учебная программа не является вводным курсом и предназначена для адвокатов и практикующих юристов, обладающих достаточными знаниями в области прав человека.

Международная комиссия юристов, в состав которой входят 60 видных судей и юристов со всего мира, способствует продвижению и защите прав человека посредством соблюдения принципа Верховенства закона, используя свой уникальный юридический опыт в целях развития и укрепления национальных и международной систем правосудия. Основанная в 1952 г. и осуществляющая свою деятельность на пяти континентах, МКЮ стремится обеспечить поступательное развитие и эффективную имплементацию положений международного права прав человека и международного гуманитарного права; обеспечить осуществление гражданских, культурных, экономических, политических и социальных прав; а также гарантировать независимость судебной власти и юридической профессии.

Проект Международной комиссии юристов «Обучение и обмен в сфере международного права в целях совершенствования национальных систем правосудия в Центральной Азии.» Проект поддержан Европейским Союзом

Заявка на участие

Учебная программа для юристов Центральной Азии

по международному праву в области прав человека в уголовном процессе

1-5 мая 2017 г.

А. 1 Личные данные (заполнять латинскими буквами согласно записи в паспорте)

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения: _____________ Пол: _______ Гражданство: _____________________________

Место постоянного жительства:

Страна: __________________ Город: _________________

Адрес временного проживания (если иное, чем ‘место постоянного жительства’):

Страна: __________________ Город: _________________

А. 2 Контактные данные

Номер телефона (включая международный код):

домашний ________________________________

рабочий: ________________________________

сотовый: ________________________________

E-mail: ____________________________________

В. 1 Информация о профессиональной деятельности

1. Место работы в качестве адвоката/практикующего юриста:

__________________________________________________________________________

2. Стаж работы в качестве адвоката/практикующего юриста: _________________________________________________________________________

3. Имеете ли Вы как адвокат какую-либо узкую специализацию, работая по уголовным делам?

Да Нет

4. Если «да», то по каким именно? _________________________________________________________________________

5. Имеете ли Вы опыт использования международных механизмов защиты прав человека?

Да Нет

5.1 Если «да», то каких именно? __________________________________________________

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5.2 Какие результаты использования Вами международных механизмов защиты прав человека?

___________________________________________________________________________

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6. Занимаете ли Вы другую должность или занимаетесь ли вы какой-либо преподавательской или общественной деятельностью?

Да Нет

6.1 Если «да», дайте соответствующие пояснения: ___________________________________________________________________________

7. Состоите ли Вы в профессиональном объединении (кроме как в адвокатском объединении)?

Да Нет

7.1 Если «да», то в каком именно и какую позицию (должность) в нем вы занимаете?

_________________________________________________________________________

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В. 2 Информация о профессиональном образовании

1. Информация о высшем учебном заведении, который Вы окончили:

1.1 Название Вуза (1): ________________________________________________________________

1.2 Факультет: _________________________________________________________________

1.3 Полученная степень: _________________________________________________________

1.4 Дата обучения: с_______________________ по ________________________

1.5 Название Вуза (2): __________________________________________________________

1.6 Факультет: _________________________________________________________________

1.7 Полученная степень: _________________________________________________________

1.8 Дата обучения: с_______________________ по ________________________

2. Семинары, тренинги, профессиональные конкурсы, где Вы принимали участие за последние 5 лет:

№ Дата и место проведения Название мероприятия Организация, проводившая мероприятие

(добавьте необходимое количество строк)

3. Имеете ли опыт проведения, организации и/или участия в качестве тренера в образовательных мероприятиях для адвокатов? Если «да», то перечислите:

№ Дата и место проведения Название мероприятия и в качестве кого? Организация, проводившая мероприятие

(добавьте необходимое количество строк)

С. 1 Какие Ваши ожидания от участия в учебной программе?

(добавьте необходимое количество строк)

С. 2 Как Вы планируете использовать полученные навыки и знания в своей профессиональной деятельности?

(добавьте необходимое количество строк)

С. 3 Как Вы сможете поделиться полученными знаниями и навыками со своими коллегами, другими юристами, студентами-юристами и/или с представителями гражданского общества?

(добавьте необходимое количество строк)

D. Другая информация

1. Знание языков

№ Язык Уровень 1. 2. 3. 4. 5.

(добавьте необходимое количество строк)

2. Публикации:

№ Название Дата ссылка в интернете 1. 2. 3. 4.

(добавьте необходимое количество строк)

Е. Имеете ли Вы возможность самостоятельного финансирования своего участия в данной программе (полностью или частично)? Поясните.

(добавьте необходимое количество строк)

Я подтверждаю достоверность информации, указанной выше.

Дата: ________________________ Подпись: _______________________________