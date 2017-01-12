Мейвезер-младший: Альварес нокаутирует Головкина

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший считает, что чемпион мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадий Головкин был перебоксирован Келлом Бруком, а также потерпит поражение в бою с Саулем Альваресом, сообщает сообщает Zakon.kz





«Альварес не избегает боя с Головкиным. Сауль побьёт его. Головкин - это тот самый парень, который, если не ошибаюсь, был перебоксирован в полусреднем весе. Я знаю бокс, никто в мире не знает бокс так, как я. Альварес нокаутирует Головкина.





Головкин проведёт следующий поединок против Дэниела Джейкобса. И Джейкобс может дать бой. Ситуация следующая: Джейкобс может хорошо ударить, но он также должен быть готов держать удар. Всё зависит от того, кто первым пропустит тяжёлый удар», — цитирует Мейвезера ESPN.





39-летний Флойд Мейвезер-младший на профессиональном ринге одержал 49 побед в 49 боях (26 нокаутов).





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