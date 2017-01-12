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Турция устанавливает системы распознавания лиц на границах

12 января 2017, 16:22

"Эта инновация вносит важный вклад в борьбу с международным терроризмом и преступностью", — сказал Тюфенкчи в интервью агентству Anadolu.


Турецкие власти устанавливают системы распознавания лиц для повышения уровня безопасности на турецких приграничных КПП, заявил министр таможни и торговли Турции Бюлент Тюфенкчи, передает РИА Новости.

"Если человек, находящийся в розыске, попытается перейти границу вместе с пассажирами и водителями транспортных средств, новая система распознавания идентифицирует его личность. Эта инновация вносит важный вклад в борьбу с международным терроризмом и преступностью", — сказал Тюфенкчи в интервью агентству Anadolu.

"Кроме того, фотографии лиц, пересекающих границу, вносятся в совместную с Главным управлением полиции базу данных, что создает основу для привлечения к ответственности преступников в будущем, более эффективной борьбы с нелегальной миграцией, контрабандой, в том числе оружия и наркотиков, торговлей людьми", — добавил он.

По его словам, новая система распознавания лиц уже установлена на 11 КПП на границе Турции с Ираном, Ираком и Сирией.

Фото © РИА Новости. Илья Питалев

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