Турция устанавливает системы распознавания лиц на границах

"Эта инновация вносит важный вклад в борьбу с международным терроризмом и преступностью", — сказал Тюфенкчи в интервью агентству Anadolu.

Турецкие власти устанавливают системы распознавания лиц для повышения уровня безопасности на турецких приграничных КПП, заявил министр таможни и торговли Турции Бюлент Тюфенкчи, передает передает РИА Новости





"Если человек, находящийся в розыске, попытается перейти границу вместе с пассажирами и водителями транспортных средств, новая система распознавания идентифицирует его личность. Эта инновация вносит важный вклад в борьбу с международным терроризмом и преступностью", — сказал Тюфенкчи в интервью агентству Anadolu.





"Кроме того, фотографии лиц, пересекающих границу, вносятся в совместную с Главным управлением полиции базу данных, что создает основу для привлечения к ответственности преступников в будущем, более эффективной борьбы с нелегальной миграцией, контрабандой, в том числе оружия и наркотиков, торговлей людьми", — добавил он.





По его словам, новая система распознавания лиц уже установлена на 11 КПП на границе Турции с Ираном, Ираком и Сирией.



