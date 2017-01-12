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Создано приложение для похорон Umer

12 января 2017, 16:31

Сервис призван помочь тем людям, которые скорбят из-за смерти близких и не знают, как организовать похороны.


Глава сервиса «Яндекс.Погода» Дмитрий Геранин в своем Facebook сообщил о запуске приложения для организации похорон Umer, передает Lenta.ru.

На странице проекта сообщается, что сервис призван помочь тем людям, которые скорбят из-за смерти близких и не знают, как организовать похороны.

«Мы не поможем вам пережить утрату, но расскажем какие документы собрать и предложим хороший вариант захоронения или кремации», — говорится в описании.

На сайте представлены скриншоты интерфейса приложения, из которых видно, что в сервисе можно будет выбрать кладбище, тип гроба, ограду и надгробие. Также Umer сообщит приблизительную стоимость всех похоронных услуг.

Проект готовится к запуску в магазинах мобильных приложений.

В комментариях к публикации Геранина отмечают, что тема похорон близких всегда была очень чувствительной и подобные сервисы действительно могут помочь в трудное время. Сам создатель отметил, что перед релизом планирует доработать оформление и решить вопрос с безналичной оплатой.

Скриншот: umer.mobi

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