Крупный штраф грозит владельцу бургерной, где отравились почти 30 жителей Уральска
12 января 2017, 16:36
Уголовное дело на хозяина кафе было передано в суд.
Лишение свободы сроком на два года или крупный штраф грозит владельцу бургерной, где отравились почти 30 жителей Уральска, передает портал "Мой город".
Напомним, 9 ноября 2016 года в областную инфекционную больницу стали поступать больные с одинаковыми признаками болезни. Позже выяснилось, что все они обедали 8 ноября в кафе "Бургер стрит+", расположенном в 6 микрорайоне. Врачи поставили диагноз сальмонеллез.
По факту отравления 29 человек было проведено досудебное разбирательство по статье 304 "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов" УК РК. В прокуратуре сообщили, что 1 января 2017 года уголовное дело на хозяина кафе Кубекешева было передано в суд. В настоящее время уголовное дело на стадии рассмотрения.
Фото: mgorod.kz
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