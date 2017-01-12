Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Крупный штраф грозит владельцу бургерной, где отравились почти 30 жителей Уральска

12 января 2017, 16:36

Уголовное дело на хозяина кафе было передано в суд.


Лишение свободы сроком на два года или крупный штраф грозит владельцу бургерной, где отравились почти 30 жителей Уральска, передает портал "Мой город".

Напомним, 9 ноября 2016 года в областную инфекционную больницу стали поступать больные с одинаковыми признаками болезни. Позже выяснилось, что все они обедали 8 ноября в кафе "Бургер стрит+", расположенном в 6 микрорайоне. Врачи поставили диагноз сальмонеллез.

По факту отравления 29 человек было проведено досудебное разбирательство по статье 304 "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов" УК РК. В прокуратуре сообщили, что 1 января 2017 года уголовное дело на хозяина кафе Кубекешева было передано в суд. В настоящее время уголовное дело на стадии рассмотрения.

Фото: mgorod.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также