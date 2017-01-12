В рамках рабочей поездки в регионы страны депутаты Мажилиса Парламента посетили Центральный институт судебной экспертизы г. Астаны

В состав делегации во главе с Бычковой Светланой Федоровной вошли депутаты Канат Мусин, Жамиля Нурманбетова, Бекболат Тлеухан. В ходе встречи с руководством Центра судебной экспертизы и судебными экспертами Института участники обсудили основные аспекты реализации Плана нации «100 конкретных шагов», Посланий Президента РК «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие», «Нұрлы жол - путь в будущее».

В своем выступлении Светлана Бычкова отметила, что программные документы Главы государства являются основными приоритетами по вхождению к 2050 году нашей Республики в число 30 самых развитых стран мира.

Депутат также затронула актуальные вопросы, связанные с реализацией на местах программных документов партии и государства.

Значительное внимание было уделено обсуждению положений новых законодательных актов, принятых Парламентом Республики Казахстан.

Кроме того, Светлана Бычкова рассказала о работе по рассмотрению проекта Закона РК «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан. Проект Закона разработан в свете совершенствования судебно-экспертной деятельности. Основными новеллами законопроекта являются нормы о централизации экспертных функций в одном государственном органе. Нормы законопроекта «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан» приведены в соответствие с нормами нового Уголовного, Уголовно-процессуального, Гражданско-процессуального Кодексов и Кодекса об административных правонарушениях. Наряду с этим в проекте Закона существенно расширены задачи судебно-экспертной деятельности и включены новые понятия. В проект закона включена самостоятельная глава по государственному регулированию в сфере судебно-экспертной деятельности, в которой предусмотрена компетенция Министерства юстици и уполномоченного органа в области здравоохранения, определена возможность подтверждения компетенции органов судебной экспертизы путем добровольной аккредитации в сфере судебно-экспертной деятельности. Особое внимание уделено вопросам развития института частных судебных экспертов, а также предусмотрено создание Палаты судебных экспертов. В декабре 2016 года проект закона одобрен Мажилисом Парламента во втором чтении и находится на рассмотрении Верхней Палаты. В свою очередь Директор Центра судебной экспертизы МЮ РК Исидор Борчашвили рассказал гостям об основных достижениях в деятельности Центра. Прежде всего, он отметил символичность проведения встречи в 20-летний юбилей Центра судебной экспертизы. Подводя итоги проделанной работы, И. Борчашвили сообщил что весомым вкладом в развитие судебно-экспертной деятельности стало открытие возможности академического совершенствования специальных научных знаний судебных экспертов. В Классификатор специальностей высшего и послевузовского образования РК введена специальность «Судебная экспертиза» - по уровню магистратуры (1 января 2016 года) и докторантуры (PhD) (с 1 января 2017 года). Важнейшим направлением деятельности Центра является прохождение аккредитации судебно-экспертных лабораторий и признание судебных экспертиз на международном уровне. Так, в 2015 году впервые в судебно-экспертную практику Казахстана внедрена аккредитация по международному стандарту ИСО/МЭК 17025. В качестве испытательной лаборатории аккредитацию в области исследования объектов трасологической и баллистической экспертизы, исследования спиртосодержащих жидкостей и другим видам прошли Центральный институт судебной экспертизы (г. Астана) и Институт судебной экспертизы по г.Алматы. В декабре 2016 года Институт судебной экспертизы по г. Алматы получил дополнительную аккредитацию по таким видам исследований как видеофонографическое исследование и техническая экспертиза документов. До конца первого квартала 2017 года ожидается расширение области акрредитации Центрального института судебной экспертизы, а также внедрение стандарта качества в лаборатории Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей. Кроме того, в числе приоритетных направлений деятельности Центра были отмечены - повышение качества экспертиз, развитие научно-исследовательской и научно-методической сферы, взаимодействие с правоохранительными органами и судами, а также укрепление международного сотрудничества. Делегаты посетили лаборатории Центрального института судебной экспертизы. Особый интерес аудитории вызвала информация о проведении молекулярно-генетической экспертизы. - Если девушка забеременела, и у неё есть предполагаемый отец, то она подаёт в суд, платит госпошлину, суд выносит определение и назначает экспертизу. Отбираются образцы у предполагаемого отца ребёнка и матери с помощью судебного пристава, который смотрит за порядком. После поступления образцов мы с вероятностью до 99,9% можем сказать, что такой-то гражданин является отцом ребёнка либо отцовство не установлено, - пояснили эксперты Центрального института судебной экспертизы г. Астана. В Казахстане экспертизы ДНК также проводятся при расследовании преступлений об изнасилованиях, убийствах. Высокую оценку мажилисмены дали оснащенности современным аналичтическим оборудованием лабораторий криминалистических, специальных и химико-биологических исследований. В целом, участники отметили плодотворность и эффективность проведенной встречи.

Центр судебной экспертизы МЮ РК