В России 2-летнему мальчику сменили имя Расул на Путин
12 января 2017, 16:47
Сменить имя ребенку предложил дедушка, большой поклонник президента РФ.
Семья из Александровского района Владимирской области сменила имя своего двухлетнего сына Расула на Путин, сообщила РИА Новости заведующая александровским ЗАГСом Екатерина Белоус.
По словам собеседницы агентства, в органы ЗАГС обратился семья Джураевых, пожелавшая сменить имя своему двухлетнему сыну Расулу. Родители решили, что имя у сына должно быть Путин.
"Мальчик родился в Москве и зарегистрирован в Москве. Но проживают они у нас, и имеют право обратиться к нам о смене имени ребеночку… Мы сделали запрос в Москву, там специалисты внесли эти изменения в документы и выслали нам новое свидетельство о рождении. И вчера ребеночек получил свидетельство о рождении уже с новым именем – его зовут Путин Джураев", — сказала собеседница. Полное имя ребенка – Путин Джахонгирович Джураев.
Фото с сайта informing.ru
По информации местных СМИ, семья Джураевых родом из Таджикистана, проживают в деревне Легково Александровского района, сменить ребенку имя придумал его дедушка, большой поклонник президента РФ.
Фото © Fotolia/ waldemarus
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