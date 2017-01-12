Казахстанские СМИ уличили в незаконной рекламе БАДов

Комитетом по защите прав потребителей МНЭ РК при мониторинге установлено, что в изданиях газет «Страничка здоровья», «Жаркент-инфо», «Шахтинский вестник», «Караван» опубликована реклама биологически активных добавок к пище (БАДы), пишет пишет kazinform.kz





Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Вместе с тем, национальным законодательством запрещена реклама БАДов, вводящая потребителей в заблуждение в отношении характеристик, состава, потребительских свойств, содержащая сведения об обладании лечебными свойствами.





В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона РК «О защите прав потребителей», если предоставление неполной, недостоверной и несвоевременной информации о товаре (работе, услуге), а также о продавце (изготовителе, исполнителе) повлекло приобретение товара (работы, услуги), не обладающего необходимыми потребителю свойствами, он вправе расторгнуть договор и потребовать возмещения причиненных ему убытков.





Комитет информирует потребителей, что БАД не обладает лечебными свойствами. В целях контроля за рекламой БАД на постоянной основе будет проводиться мониторинг средств массовой информации и интернет - ресурсов, в том числе мероприятия по разъяснению вопросов рекламы БАД. В настоящее время Комитетом ведется соответствующая работа по принятию мер в данном направлении.



