Медали ОИ-2020 будут частично сделаны из золота, извлекаемого из старых мобильников

Медали токийской летней Олимпиады 2020 года будут частично изготовлены из золота, которое мельчайшими дозами извлекается из выброшенных мобильных телефонов на заводах по переработке мусора японской столицы. Этот уникальный проект станет частью усилий местных властей по максимальному увеличению доходов от проведения предстоящих Игр, сообщает Этот уникальный проект станет частью усилий местных властей по максимальному увеличению доходов от проведения предстоящих Игр, сообщает ТАСС





Программы максимальной экономии при строительстве новых и модернизации старых объектов дополняются широким сотрудничеством с частным бизнесом по разработке и уже начавшейся продаже всевозможных товаров с эмблемой Олимпиады. Пока еще не утвержден ее талисман, который будет также обладать существенной коммерческой ценностью.





До сих пор токийские власти планировали получить от Олимпиады доходы в размере 500 млрд иен (около $4,4 млрд). Однако губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ в последнее время все увереннее говорит о том, что эту сумму удастся существенно увеличить и довести до 650 млрд иен (примерно $5,7 млрд).



