Приговор полицейским, пытавшим молодую маму, оставлен без изменения

Костанайский областной суд оставил в силе приговор по громкому делу «о пытках» в Карабалыке , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.





Сегодня Костанайский областной суд рассмотрел уголовное дело по апелляционной жалобе осужденных сотрудников Карабалыкского РОВД по ст. 146 ч. 2 п. 1 УК РК (пытки) Н.Сарсембаева и А.Тулегенова. В жалобе защитники осужденных просили суд отменить приговор суда первой инстанции.





Напомним, экс-полицейские осуждены Карабалыкским районным судом за то, что весной прошлого года при отсутствии письменного заявления от потерпевшего, а также регистрации данного факта в ЕРДР производили проверку причастности женщины к совершенному ранее событию недозволенными методами.





По материалам дела, 10 апреля прошлого года около 09.00 часов утра сотрудники Карабалыкского РОВД в с.Лесное Есенкольского сельского округа Карабалыкского района, прибыв домой к 20-летней потерпевшей Д., пригласили ее проехать с ними в опорный пункт полиции. У девушки остался дома ребенок 2015 года рождения. Потерпевшая воспитывает ребенка одна и проживает с матерью.





Молодую маму завели в кабинет участкового инспектора полиции. После чего в грубой форме, используя нецензурные выражения, требовали признаться в совершении кражи. Свои слова старший лейтенант полиции Н.Сарсенбаев, с молчаливого согласия майора полиции А.Тулегенова, сопровождал угрозами о том, что будет отрезать ей по одному пальцу руки в случае отказа отвечать на поставленные вопросы.





Потерпевшая продолжала молчать и отвечать на вопросы сотрудников полиции отказывалась. Тогда Сарсембаев, подойдя к стулу на котором сидела Д., со стороны спины схватил ее за волосы, повалил на пол и стал пинать. Подняв девушку за волосы с пола, и закрутив ее правую руку за спину, Сарсембаев нанес кулаком удар в область правового уха, в дальнейшем он несколько раз нанес удары ладонью по лицу.





Потерпевшая просила Сарсембаева прекратить, умоляла полицейских оставить ее в покое, так как может пропасть грудное молоко.





Приговором суда от 16 ноября 2016 года Н.Сарсембаев и А. Тулегенов признаны виновными в совершении преступления. Сарсембаеву суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года колонии общего режима c лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах сроком на три года. Также Сарсембаев лишен специального звания старшего лейтенанта полиции.





А.Тулегенову суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима c лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах сроком на три года. Кроме того, А.Тулегенов лишен специального звания - майор полиции.





Судебная коллегия, выслушав доводы защитников и прокурора, оставила приговор суда без изменения.



