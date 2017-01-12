Политологи: конституционная реформа ожидает Казахстан в середине года

Он добавил, что возможно, Тажин займется выстраиванием качественно иных отношений между властью, СМИ и обществом в транзитный период или же станет генератором активной внешней политики Казахстана, направленной на урегулирование отношений между Западом и Россией.

"Не исключаю и совмещение данных функций, как бы дико это и не звучало, потому что, во-первых, талантливый человек талантлив во всем, во-вторых, и во внутренней, и во внешней политике Тажин чувствует себя как рыба в воде, в-третьих, официальный пост в казахстанской политике для него не имеет почти никакого значения — Тажин сам по себе, вне зависимости от занимаемых постов — высокая должность", — уверен он.



