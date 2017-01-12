Политологи: конституционная реформа ожидает Казахстан в середине года
12 января 2017, 17:22
Казахстанские политологи пришли к выводу, что в стране запущен процесс подготовки к конституционной реформе.
Рабочая группа по перераспределению полномочий между ветвями власти в Казахстане — это, по сути, комиссия по подготовке конституционной реформы, считает политолог Султанбек Султангалиев.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 11 января подписал распоряжение о создании рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти. Ряд казахстанских политологов отметили оперативность этого решения, так как о возможных изменениях в Конституцию глава государства упомянул меньше месяца назад – на торжественном заседании в честь 25-летия независимости Казахстана.
Акорда хочет реформ
"Оперативное создание комиссии по перераспределению полномочий между ветвями власти свидетельствует о том, что внутриэлитный консенсус достигнут. По сути, это рабочая комиссия по подготовке конституционной реформы. И Акорда торопится приступить к реформированию. Очевидно, что к исходу первой половины 2017 года нас ждет конституционная реформа", — заявил Султангалиев.
По мнению Султангалиева, важно, чтобы обсуждение возможных изменений в Конституцию не прошло в рамках узкопрофильной рабочей комиссии, а было вынесено в формат республиканских общественных слушаний.
"К чему приводит келейное обсуждение поправок в действующее законодательство, мы все увидели на примере нововведений в Земельный кодекс. Надеюсь, что национальная забава в виде перманентного наступания на грабли на этот раз ввиду важности вопроса будет проигнорирована", — отметил Султангалиев.
Также, по словам эксперта, возвращение из Москвы в Астану политика-тяжеловеса Марата Тажина обусловлено внутриполитическими и внешнеполитическими задачами текущего периода.
"Предполагаю, что Тажин сосредоточится на идеологической работе, которая включает в себя создание новых привлекательных и эффективных трендов в информационной и пропагандистской работе Акорды", — полагает политолог.
Он добавил, что возможно, Тажин займется выстраиванием качественно иных отношений между властью, СМИ и обществом в транзитный период или же станет генератором активной внешней политики Казахстана, направленной на урегулирование отношений между Западом и Россией.
"Не исключаю и совмещение данных функций, как бы дико это и не звучало, потому что, во-первых, талантливый человек талантлив во всем, во-вторых, и во внутренней, и во внешней политике Тажин чувствует себя как рыба в воде, в-третьих, официальный пост в казахстанской политике для него не имеет почти никакого значения — Тажин сам по себе, вне зависимости от занимаемых постов — высокая должность", — уверен он.
Кадровое подкрепление
Главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований Юрий Булуктаев расценивает назначение теперь уже экс-посла Казахстана в России Марата Тажина на пост в Администрации президента как усиление истеблишмента опытными кадрами.
"Возврат Тажина в Администрацию президента, я думаю, это обыкновенная ротация. Поскольку и сам глава администрации Адильбек Джаксыбеков тоже недавно вернулся туда. Собираются опытные кадры, идет обновление в руководстве. Мы знаем, что Тажин опытный руководитель в сфере идеологии… когда-то был председателем КНБ. Его возврат можно считать шагом усиления главы администрации", — прокомментировал Булуктаев.
По его мнению, во внутренней политике Казахстана за последние пять лет наблюдаются признаки застоя. "Внутренняя политика держится на одном уровне – что пять лет назад, что сейчас", — констатировал эксперт.
Решение Назарбаева о грядущем перераспределении властных полномочий, не является неожиданностью, подчеркнул Булуктаев, согласившись с мнением об ожидаемой конституционной реформе. "Создание комиссии говорит о том, что выбран курс на трансформацию – конституционную реформу. И то, что ее возглавляет глава администрации президента, демонстрирует высокий статус комиссии", — заключил он.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Литер
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