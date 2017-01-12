Как исправить сложившуюся ситуацию с временной регистрацией в РК

Партия «Ак жол» подготовила предложения по исправлению сложившейся ситуации с временной регистрацией граждан. Об этом Zakon.kz сообщил председатель ДПК Азат Перуашев.

Как отметил лидер партии, введение временной регистрации вызвало большой резонанс в обществе. «Эта норма вносилась Правительством в рамках законпроекта «О противодействии терроризму и экстремизму», вместе с рядом других мер (например, об усилении наказаний за терроризм).

Нужно отметить, что требование о временной регистрации подверглось бурному обсуждению и критике как в рабочей группе, так и на пленарном заседании Мажилиса. Однако МВД привело ряд аргументов в пользу такого нововведения - в частности, европейский опыт, где в ряде стран, при смене адреса даже в пределах одного города, гражданин обязан уведомить службу регистрации в течение недели. И конечно, самыми убедительными доводами оказались недавние трагические события, связанные с массовыми убийствами людей в результате террористических атак в Турции, Франции, Германии, Бельгии, да и у нас в Алматы и Актобе. Поэтому, вкупе с иными мерами для обеспечения мероприятий правоохранительных органов по защите общества от террористических атак, Парламент поддержал эти предложения», - рассказал Перуашев.

Тем не менее, депутаты потребовали от исполнительных органов - самым серьёзным образом подготовиться и организовать работу по временной регистрации так, чтобы она не создавала проблемы для наших граждан.

В частности, выступая на обсуждении этого закона, обращаясь к разработчикам, руководитель фракции ДПК Ак жол Азат Перуашев предупреждал: «Если требование регистрации станет повальным… что будет происходить в миграционной полиции, к каким столпотворениям и настроениям это приведёт?».

Вместе с тем, фракция отмечала, что «Никто не оспаривает актуальность самого закона. Слишком высокую цену казахстанцы платят за недостаточное внимание к проблеме терроризма в предыдущие годы. И если сегодня не сделать выводов, то эта цена будет только расти».

«В принципе, усиление борьбы с терроризмом и экстремизмом - это общемировая тенденция. Во многих странах, включая страны развитой демократии, происходит активизация государства в вопросах безопасности. Правоохранительные органы берут под наблюдение не только регистрацию, но и личную переписку граждан. Казахстанский закон получился более сдержанным. Поэтому вопросы не к закону, а к его реализации», - считает партиец.

Согласно принципа разделения ветвей власти, реализация закона возложена на исполнительные органы. В частности, это МВД, Министерство информации и коммуникаций, госкорпорация «Правительство для граждан».

«К сожалению, мы видим, что несмотря на предупреждения и призывы депутатов, уполномоченные органы откровенно провалили организацию временной регистрации граждан», - посетовал А.Пераушев и сообщил, что в сложившейся ситуации ДПК Ак жол предлагает:

Первое: Срочно разработать и ввести электронную регистрацию через веб-портал e-gov, чтобы люди не унижались и не теряли время в очередях;

Второе: Сократить перечень документов для временной регистрации, убрать из них сведения и документы, не касающиеся места проживания (место работы, наличие недвижимости и т.д.);

Третье: Организовать мобильные группы регистрации в местах организованного прибытия иногородних - на вокзалах, в аэропортах и междугородных автобусных станциях;

Четвертое: Цель закона - не штрафы, а оформление временной регистрации граждан. Поэтому сегодня сотрудники миграционной полиции должны не преследовать, а помогать гражданам с оформлением временной регистрации, при необходимости - прямо на месте проживания. Для этого они должны быть обеспечены необходимыми документами, бланками и наделены соответствующим правом на оформление временной регистрации;

Пятое: Нужно ввести переходный период для первичной регистрации, в пределах 3-4 месяцев. В этот период штрафы не должны применяться.

Всё это регулируется подзаконными актами: постановлениями Правительства и приказами министерств.

Шестое: Считаем актуальным рассмотреть вопрос о персональной ответственности должностных лиц Министерство информации и коммуникации, Министерство внутренних дел, государственной корпорации «Правительство для граждан» и других исполнительных органов за срыв реализации закона, приведший к ущемлению прав наших граждан.

Соответствующее письмо от имени фракции ДПК «Ак жол» направлено Правительству РК.