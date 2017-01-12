НАТО начала обучать иракских силовиков
12 января 2017, 17:32
Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
НАТО приступила к обучению иракских силовиков на территории самого Ирака, тогда как до этого обучение происходило в Иордании, передает РИА Новости.
"НАТО поддерживает и участвует в коалиции по борьбе с ИГИЛ (террористическая группировка "Исламское государство" — ред.), мы предоставляем самолеты дальнего радиолокационного наблюдения AWACS, мы начали обучать иракских офицеров сначала в Иордании, сейчас мы обучаем их и в Ираке", — сказал Столтенберг на пресс-конференции в четверг.
В апреле 2016 года альянс сообщил о начале обучения в Иордании первой группы представителей сил безопасности Ирака по тренировочной программе НАТО. На саммите альянса в Варшаве в июле этого года было решено проводить обучение иракских силовиков в самом Ираке.
Владимир Добровольский
Фото © РИА Новости. Алексей Витвицкий
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