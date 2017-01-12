Президент Филиппин обеспечит 6 млн нищих женщин страны средствами контрацепции
12 января 2017, 17:38
Это решение далось правительству нелегко, ведь оно противоречит одной из доминант католической веры.
Президент Филиппин Родриго Дутерте уже давно пытался утвердить законопроект, согласно которому женщины его страны будут обеспечены бесплатными контрацептивами. На этой неделе наконец-то правительству было дано поручение обеспечить ими всех филиппинок, которые не имеют возможности купить противозачаточные средства, пишет Life.ru.
Согласно последней статистике, в Филиппинах 6 миллионов женщин лишены возможности современного планирования семьи, а 2 миллиона находятся за чертой бедности.
Филиппины — единственная страна во всей Азии, в которой уровень подростковой беременности продолжает стремительно расти. В 2015 году законопроект вызвал недовольство среди активистов, выступающих против абортов. Они приравнивали контрацептивы к прерыванию беременности.
Население Филиппин составляет 104 миллиона человек и ежегодно увеличивается на 1,7%. Эксперты подсчитали, что с предоставлением контрацептивов малоимущим женщинам рост населения составит 1,4% в год.
Юлия Зинченко
Фото с сайта life.ru
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