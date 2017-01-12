Регистрировать кошек и собак вместе с людьми не будут
12 января 2017, 17:42
Слухи активно распространяются по многим социальным сетям.
Ажиотаж вокруг штрафов за отсутствие временной регистрации граждан заставляет, если не биться в истерике, то изрядно нервничать многих любителей домашних животных, пишет портал "Тумба" в редакцию которого поступило немало звонков и сообщений.
Люди просят разъяснить ситуацию: действительно ли вместе с самими жильцами квартир, теперь необходимо срочно регистрировать кошек и собак и что за нарушение будут немедленно штрафовать.
В соцсетях распространяются слухи, в которых говорится о том, что участковые инспекторы при проверке временной регистрации граждан интересуются заодно и наличием в квартире домашних животных. Есть даже сообщения, что полицейские предупреждают о штрафе за отсутствие регистрации у кошек и собак.
В правоохранительных органах отметили - информация о том, что полицейские в связи с нововведением массово переписывают всех домашних питомцев, не соответствует действительности.
Сегодня также сообщалось, что в мессенджере WhatsApp распространялось сообщение о том, что некий аким призывает людей не открывать двери тем, кто пришел проверят временную регистрацию. В акимате Алматы и Астаны опровергли распространяемое сообщение.
Фото: tumba.kz
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