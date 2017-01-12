Регистрировать кошек и собак вместе с людьми не будут

Ажиотаж вокруг штрафов за отсутствие временной регистрации граждан заставляет, если не биться в истерике, то изрядно нервничать многих любителей домашних животных

Люди просят разъяснить ситуацию: действительно ли вместе с самими жильцами квартир, теперь необходимо срочно регистрировать кошек и собак и что за нарушение будут немедленно штрафовать.

В соцсетях распространяются слухи, в которых говорится о том, что участковые инспекторы при проверке временной регистрации граждан интересуются заодно и наличием в квартире домашних животных. Есть даже сообщения, что полицейские предупреждают о штрафе за отсутствие регистрации у кошек и собак.





В правоохранительных органах отметили - информация о том, что полицейские в связи с нововведением массово переписывают всех домашних питомцев, не соответствует действительности.





мессенджере WhatsApp распространялось сообщение о том, что некий аким призывает людей не открывать двери тем, кто пришел проверят временную регистрацию. В акимате Алматы и Астаны опровергли распространяемое сообщение . Сегодня также сообщалось, что в



