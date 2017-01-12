СМИ: автор компромата на Трампа опасается за свою жизнь и покинул дом

Сообщается, что бывший разведчик "в спешке упаковал чемоданы и уехал за считанные часы перед тем, как его имя стало известно".

Бывший сотрудник британской разведки MI6 Кристофер Стил, который является автором материалов, послуживших основой для "компромата" на избранного президента США Дональда Трампа, опасается за свою жизнь и был вынужден покинуть дом. Об этом пишет газета Telegraph, передает РИА Новости





Стил, который сейчас является соучредителем расположенной в Лондоне компании Orbis Business Intelligence, специализирующейся на расследованиях и безопасности, ранее подготовил 35-страничный доклад, в котором утверждалось, что российские спецслужбы якобы собирали на Трампа материалы, которые могли бы его скомпрометировать. Изначально расследование финансировалось настроенными против Трампа республиканцами, а позже демократами.





"Бывший офицер MI6… опасается за свою безопасность после того, как его имя было раскрыто американскими СМИ. Кристофер Стил, которому 52 года, покинул свой дом в Саррее в среду утром после того, как понял, что публичная известность для него является лишь вопросом времени. Близкий к Стилу источник рассказал в среду вечером, что тот опасается быстрой и потенциально опасной реакции Москвы", — пишет издание.





Telegraph уточняет, что бывший разведчик "в спешке упаковал чемоданы и уехал за считанные часы перед тем, как его имя стало известно". Своего кота он оставил соседу, заявив, что будет отсутствовать несколько дней.





Экс-сотрудник MI6, по данным газеты, был нанят фирмой из Вашингтона, которая собирала информацию о Трампе и его связях с Россией. Эта фирма делилась собранной информацией с ФБР.





Анонимный документ с обвинениями в адрес избранного президента США был опубликован ресурсом BuzzFeed, сразу заявившим о том, что доклад составил "человек, назвавший себя бывший сотрудником британской разведки". Портал сообщил, что опубликованная информация уже несколько месяцев циркулировала в кругах политического истеблишмента, спецслужб и некоторых представителей СМИ.





Сам Трамп назвал сайт BuzzFeed "кучей мусора" и "очень нечестными людьми" и заявил, что видел, как публикации в СМИ "уничтожали" людей. По его словам, BuzzFeed ответит за публикацию анонимного документа с "компроматом" на него.





В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что сообщения о якобы имеющейся в распоряжении России "компрометирующей информации" относительно Трампа — "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь". По его словам, "у Кремля нет компромата на Трампа, эта информация не соответствует действительности и является не чем иным, как абсолютным вымыслом", это "очевидная попытка навредить" отношениям России и США.



