В ходе рейдовых мероприятий

В Южно-Казахстанской области в ходе ОПМ «Безопасная дорога» полицейские выявили более двух тысяч нарушений.

Основная цель мероприятия профилактика и обеспечение безопасности дорожного движения, снижение уровня аварийности и дорожнотранспортных происшествий и пресечение нарушений Правил дорожного движения. За три дня стражи порядка выявили 2070 нарушений ПДД, в том числе за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии задержаны 27 человек. К административной ответственности полицейскими привлечены 380 нарушителей за использование сотового телефона во время управления автотранспортом; за неиспользование ремней безопасности 519; за нарушение правил маневрирования 122; за непрохождение техосмотра 94; за непредоставление преимущества движению пешеходов 28; за проезд на запрещающий сигнал светофора 24; за превышение скоростного режима 22; за выезд на полосу встречного движения девять; за создание аварийной обстановки пятеро нарушителей.

Также полицейскими области систематически проводятся профилактические рейдовые мероприятия с применением специального передвижного комплекса «Автоураган». Мобильный комплекс позволяет распознавать государственные регистрационные номера и тут же выявлять автомашины, владельцы которых уклоняются от уплаты штрафов за нарушение Правил дорожного движения. В 2016 году с его помощью полицейские выявили свыше 1000 автомашин, владельцы которых уклонились от уплаты налогов и штрафов на сумму более 23 млн тенге.

Передвижной комплекс значительно облегчил работу полицейских по выявлению нарушений на дорогах. Если раньше сотрудник дорожнопатрульной полиции должен был останавливать несколько машин подряд, чтобы выявить неплательщика штрафов, то сегодня с помощью «Автоурагана» это делается намного быстрее. По специальной базе данных пробивается номер нарушителя, не оплатившего штраф, после чего номер машины передается сотруднику полиции, который уже на дороге останавливает указанную автомашину.

В настоящее время на балансе Местной полицейской службы ДВД области имеются два передвижных комплекса «Автоураган».

Пресс-служба ДВД Южно-Казахстанской области