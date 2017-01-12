Под видом массажного салона в Караганде работал притон для занятия проституцией
12 января 2017, 18:07
Также полицейскими выявлено 176 фактов предоставления помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества, из которых 108 съемных квартир.
Под видом массажного салона в Караганде работал притон для занятия проституцией, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
«Сотрудниками криминальной полиции ДВД Карагандинской области задержан житель города, который в течение месяца в арендованной квартире, под видом массажного салона, организовал притон для занятия проституцией и сводничества», - говорится в сообщении.
Управлением по борьбе с организованной преступностью ДВД Атырауской области также задержана преступная группа, которая на съемной квартире областного центра продолжительное время незаконно лишали свободы и подвергали эксплуатации девушку, предоставляющую интимные услуги.
«Только в 2016 году сотрудниками полиции выявлено 228 фактов организации и содержания притонов для занятия проституцией или сводничества, из них четверть (65 фактов) совершались на съемных квартирах. Все организаторы привлечены к ответственности», - указывается в сообщении.
Также полицейскими выявлено 176 фактов предоставления помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества, из которых 108 съемных квартир.
Сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступностью регулярно проверяются объявления, размещенные в сети интернет, в том числе социальных сетях об оказании интимных услуг с целью выявления организаторов данных незаконных действий.
Фото: today.kz.
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