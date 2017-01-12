Политолог прокомментировал назначение Марата Тажина
12 января 2017, 18:31
По словам политолога, Марат Тажин был возвращен в Администрацию Президента, чтобы повысить политическую составляющую деятельности.
Политолог Досым Сатпаев в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» прокомментировал назначение Марата Тажина.
Возвращение Марата Тажина в Администрацию Президента политолог назвал «довольно интересным кадровым событием». По словам политолога, Марат Тажин был возвращен в Администрацию Президента, чтобы повысить политическую составляющую деятельности, поскольку "это направление сильно провисало". Второе направление, связано с прогнозами. "Как показывает практика, многие госструктуры так и не научились прогнозировать процессы экономического и политического плана, последствия своих решений», - сказал Досым Сатпаев.
Эксперт считает, что, возможно, новый замглавы АП будет вести некую модернизацию государственной информационной политики.
«В течение многих лет он работал в окружении Главы государства как идеолог и один из разработчиков государственных программ, в том числе связанных с внутренней политикой. Я думаю, его опыт и способности сейчас и понадобились, чтобы исправить эту ситуацию», - подчеркнул он.
«К тому же, неслучайно, его приход совпал с созданием рабочей группы по распределению полномочий власти, потому что в нее вошел руководитель АП», - заключил Досым Сатпаев.
По его мнению, Марат Тажин как заместитель председателя Администрации Президента тоже будет вести этот вопрос.
Дамир Байманов.
Фото: kursiv.kz.
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