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В Костанайской области умер новобранец Президентского полка «Айбын»

12 января 2017, 19:08

Родные не допускают мысли о самоубийстве.


В Костанайской области ведется расследование смерти служащего Президентского полка "Айбын", сообщают "Костанайские Новости"

Похороны прошли недавно в поселке Октябрьском (тот, что в подчинении у Лисаковска). Солдат только начинал свою службу в элитных войсках.

Мать Асета Марина Жусупова сообщила, что сын отслужил только два месяца. По ее словам, сейчас изучаются различные версии произошедшего. Но она сразу же подчеркнула, что родные не допускают мысли о самоубийстве.



В отделе обороны города Лисаковска, где и призывался Жусупов, от комментариев отказались. Корреспонденты издания также переговорили с подполковником Сергеем Цоем, который служит в полку "Айбын". От комментариев мужчина также воздерживается до окончания расследования.

Фото: Костанайские Новости.

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