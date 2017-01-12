Прокуратура Жанаозена назначила проверку после инцидента с женщиной с мертвым плодом

Прокуратура Жанаозена назначила проверку после инцидента с женщиной, носившей в утробе мертвый плод, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Мангыстауской области.





Сообщается, что 4 января жительница г.Жанаозен была доставлена в Мангистаускую областную больницу с жалобами на боли в животе, после чего ее прооперировали. По мнению врачей Мангистауской областной больницы, данный факт произошел из-за халатности медицинских работников г. Жанаозен.





"По данному факту, обращения от пострадавших лиц на действия и бездействия медицинских работников в уполномоченные органы не поступали. Тем не менее, прокуратурой г.Жанаозен направлено требование в Департамент Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности области о проведении неотложных проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении прокуратуры.





Напомним , 4 января 23-летняя жительница Жанаозена попала в отделение реанимации областной больницы. Утром, 5 января ей сделали срочную операцию, так как в утробе находился мертвый плод. Женщина обращалась к врачам еще 29 декабря.



