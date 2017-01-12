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Прокуратура Жанаозена назначила проверку после инцидента с женщиной с мертвым плодом

12 января 2017, 19:23

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.


Прокуратура Жанаозена назначила проверку после инцидента с женщиной, носившей в утробе мертвый плод, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Мангыстауской области.

Сообщается, что 4 января жительница г.Жанаозен была доставлена в Мангистаускую областную больницу с жалобами на боли в животе, после чего ее прооперировали. По мнению врачей Мангистауской областной больницы, данный факт произошел из-за халатности медицинских работников г. Жанаозен.

"По данному факту, обращения от пострадавших лиц на действия и бездействия медицинских работников в уполномоченные органы не поступали. Тем не менее, прокуратурой г.Жанаозен направлено требование в Департамент Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности области о проведении неотложных проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, 4 января 23-летняя жительница Жанаозена попала в отделение реанимации областной больницы. Утром, 5 января ей сделали срочную операцию, так как в утробе находился мертвый плод. Женщина обращалась к врачам еще 29 декабря.

Фото из открытых источников.

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