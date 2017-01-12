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Захарова рассказала об ожиданиях Москвы от грядущей встречи в Астане

12 января 2017, 19:42

Переговоры запланированы на 23 января.


Москва рассчитывает, что встреча по сирийскому урегулированию в Астане станет новой вехой на пути к миру в Сирии, на данный момент переговоры запланированы на 23 января, дата не менялась, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Надеемся, что усилия, которые направлены на запуск политического урегулирования (в Сирии) окажутся эффективными. Много было информации и рассуждений по поводу даты проведения встречи в Астане, на сегодняшний момент мы исходим из даты 23 января, иных вводных пока нет, рассчитываем, что намеченная на эту дату встреча по сирийскому урегулированию станет новой вехой на пути к миру в многострадальной Сирии и даст существенный импульс для конструктивной работы всех сирийских сторон в рамках возобновления в Женеве 8 февраля межсирийского переговорного процесса под эгидой ООН на основе резолюции 2254 СБ ООН", — сказала она на брифинге.

По словам дипломата, Москва призывает "всех партнеров способствовать этому".

Фото: РИА Новости. Владимир Песня.

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