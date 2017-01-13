Из горевшей многоэтажки в Астане пожарные спасли трех человек

Было эвакуировано 60 человек, из них 26 детей.

Пожарные подразделения спасли троих человек из пожара, произошедшего в многоэтажке по улице Б.Майлина, передает передает Казинформ





В 12-этажном жилом доме в 1 подьезде с 1 по 11 этаж в щитовой горел в электрический кабель на площади 20 квадратных метров.





«В результате возгорания было эвакуировано 60 человек, из них 26 детей. Спасены 3 человека», - говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по чрезвычайным ситуациям.





По данным ДЧС, экстренная информация о пожаре по ул. Майлина, 23, поступила в 20.44. Уже через 5 минут пожарные подразделения прибыли на место происшествия и установили причину. В 22.05 пожар был ликвидирован. Было задействовано 9 единиц техники и 31 человек личного состава.

Анеля Касымова.



