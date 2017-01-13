В Актобе мать бросила 11-месячную дочь в общежитии

Абсолютно здорового ребёнка без еды и одежды обнаружили в коридоре одного из общежитий. Сегодня девочку, которой не исполнилось и года, определили в дом ребёнка, сообщает " сообщает " Первый канал Евразия ".





Плач маленькой Нины 4 дня назад встревожил жителей одного из общежитий Актобе. Она была в коридоре, одна, без одежды, голодная. Было сразу понятно, что Нина — подкидыш. И вряд ли кто-то за ней вернется. Как и положено в таких случаях, вызвали полицию. Наряд отвез ребёнка в приёмное отделение областной детской больницы.





"Нина Харенко, 11 месяцев. На тот момент сразу в дом ребёнка не могли отвезти, так как необходимо было обследование. Её привезли в больницу, посмотрели специалисты, взяли все анализы и сегодня будут транспортировать в "Умит", — Жанар Алманиязова, заведующая приемного покоя областной детской больницы.





Девочка оказалась совершенно здорова. Этот факт вызвал ещё больше вопросов к матери, которая решила с ней расстаться. Вопросов и возмущения общественности. Органы правопорядка и неравнодушные горожане начали розыск родителей Нины, но пока никаких конкретных результатов он не дал.





"Слышала, что у этого ребёнка есть бабушка и дедушка, и что они даже отказались от этой малышки. Маме, видимо, надо активно гулять, и ей ребёнок безразличен, ей ребёнок не нужен. Если они не могут за ней ухаживать, они правильно сделали, что хотя бы не выкинули её на помойку, как многие бездушные мамы поступают. Они принесли сюда её, а наше государство, наши люди, горожане позаботятся об этой крошке", — Инна Рудакова, жительница города.





Пока шло обследование, персонал больницы заботился о подкидыше, как о родном ребёнке, но сейчас Нину направляют в городской дом малютки. Там ей, возможно, найдут новых, более ответственных родителей. Навсегда с ней останется только один вопрос: "Почему?".





Позже стало известно, что полиции удалось разыскать мать Нины. По информации корреспондента телеканала в Актобе, женщину нашли в пьяном состоянии. 4 дня назад она оставила ребёнка с младшей сестренкой и покинула дом. Сейчас ставится вопрос о лишении её родительских прав.







