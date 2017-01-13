Казахстанские хоккеистки проиграли Дании на ЧМ-2017

13 января 2017, 00:59

14 января казахстанки сыграют с Великобританией.


Сборная Казахстана среди девушек до 18 лет в четвертой игре в рамках чемпионата Мира-2017 Первого дивизиона группы «В» в польском Катовице сыграла с Данией.

Датчанки шесть раз поразили ворота казахстанской сборной. В составе сборной Казахстана отличилась Александра Голотвина.

14 января казахстанки сыграют с Великобританией.

Казахстан U-18 — Дания U-18 1:6 (0:0, 0:2, 1:4)

Шайбы:
0:1 — 27:18 Оксберг (Рефсгаард). В большинстве
0:2 — 38:11 Петерс (Фриис-Хансен, Томсен). В большинстве
1:2 — 44:48 Голотвина. В равенстве
1:3 — 48:45 Петерс (Фриис-Хансен). В меньшинстве
1:4 — 50:21 Фриис-Хансен (Йенсен). В равенстве
1:5 — 57:26 Кнудсен (Андерсен). В равенстве
1:6 — 59:17 Йенсен (Фриис-Хансен). В равенстве

Вратари: Полиенко — Репсток-Ромме
Штрафы: 10:8 (0:4, 8:0, 8:0).

Источник: Sports.kz.

Фото: sports.kz.

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