Водитель Land Cruiser Prado чуть не слетел с моста в Алматы

Пострадал один человек, его забрала скорая помощь.

В Алматы водитель Toyota Land Cruiser Prado чуть не слетел с моста, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Водитель внедорожника спускался с Медео. В 500-700 метрах ниже водитель не справился с управлением на изгибе. Автомобиль выбросило вправо. По пути внедорожник снес ограждение на мосту, едва не слетев с него. Prado остановился у конца моста. Прибывший эвакуатор достал искореженный автомобиль.





В результате ДТП пострадал один человек, его забрала скорая.











