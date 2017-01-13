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Водитель Land Cruiser Prado чуть не слетел с моста в Алматы

13 января 2017, 01:19

Пострадал один человек, его забрала скорая помощь.


В Алматы водитель Toyota Land Cruiser Prado чуть не слетел с моста, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Водитель внедорожника спускался с Медео. В 500-700 метрах ниже водитель не справился с управлением на изгибе. Автомобиль выбросило вправо. По пути внедорожник снес ограждение на мосту, едва не слетев с него. Prado остановился у конца моста. Прибывший эвакуатор достал искореженный автомобиль.

В результате ДТП пострадал один человек, его забрала скорая.





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