Жертвами взрыва в Дамаске стали шесть человек
13 января 2017, 01:36
По основной версии, взрыв совершил смертник.
Жертвами теракта в Дамаске, по предварительным данным, стали шесть человек, есть тяжело раненые, сообщил РИА Новости источник в полиции города.
"По предварительным данным, в Кафрсусе погибли шесть человек, среди госпитализированных есть тяжелораненые",- рассказал сотрудник полиции.
По основной версии, взрыв совершил смертник.
Михаил Алаеддин.
Фото: РИА Новости. Рустам Бузанов.
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