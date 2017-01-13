Жертвами взрыва в Дамаске стали шесть человек

Жертвами теракта в Дамаске, по предварительным данным, стали шесть человек, есть тяжело раненые, сообщил РИА Новости источник в полиции города.





"По предварительным данным, в Кафрсусе погибли шесть человек, среди госпитализированных есть тяжелораненые",- рассказал сотрудник полиции.





По основной версии, взрыв совершил смертник.



