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Жертвами взрыва в Дамаске стали шесть человек

13 января 2017, 01:36

По основной версии, взрыв совершил смертник.


Жертвами теракта в Дамаске, по предварительным данным, стали шесть человек, есть тяжело раненые, сообщил РИА Новости источник в полиции города.

"По предварительным данным, в Кафрсусе погибли шесть человек, среди госпитализированных есть тяжелораненые",- рассказал сотрудник полиции.

По основной версии, взрыв совершил смертник.

Михаил Алаеддин.

Фото: РИА Новости. Рустам Бузанов.

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