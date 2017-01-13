Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Снежная пятница ждет казахстанцев

13 января 2017, 06:00

Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.


На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег, лишь на западе и юго-западе республики погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Акмолинской области днем местами ожидается метель.

В Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, ночью в Павлодарской областях местами – туман.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами туман, метель, ночью ветер 15-20 м/с.

В Астане -16° облачно.

В Алматы -3° снег.

Подробный прогноз погоды читайте здесь.

Фото: Фотогора

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также