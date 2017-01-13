Снежная пятница ждет казахстанцев
13 января 2017, 06:00
Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.
На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег, лишь на западе и юго-западе республики погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.
В Акмолинской области днем местами ожидается метель.
В Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед.
В Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, ночью в Павлодарской областях местами – туман.
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами туман, метель, ночью ветер 15-20 м/с.
В Астане -16° облачно.
В Алматы -3° снег.
Подробный прогноз погоды читайте здесь.
Фото: Фотогора
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