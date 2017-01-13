Cобака Обамы покусала девушку в Белом доме
13 января 2017, 06:08
Рана не представляет опасности.
Одна из португальских водяных собак уходящего президента США Барака Обамы укусила 18-летнюю девушку, которая пришла на экскурсию в Белый дом. Пострадавшей пришлось наложить швы на место укуса на щеке, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в понедельник, однако известно о нем стало только через четыре дня. Одна из посетительниц Белого дома, увидев собаку по кличке Санни, подошла к ней и попыталась ее поцеловать.
Однако Санни, видно, испугавшись чужого человека, укусила девушку чуть ниже правого глаза.
Врач семьи главы государства Ронни Джексон осмотрел пострадавшую и заключил, что рана не представляет опасности.
Доктор распорядился наложить швы, что может в дальнейшем оставить легкий шрам на лице девушки. Она, очевидно, была недовольна тем, что ее внешность пострадает, и разместила многочисленные фотографии места укуса в социальных сетях.
Bad Sunny! Friend of Malia Obama left with a scar after being bitten in the face by First Family's dog https://t.co/16m7sCmkBApic.twitter.com/WWtBm5cSkv— Kingsman Solicitors (@KingsmanLaw) 12 января 2017 г.
В Белом доме на вопросы не ответили.
У Обамы две португальские водяные собаки - восьмилетний Бо и четырехлетняя Санни. В обычных бытовых ситуация эта порода очень миролюбива и, как правило, не нападает на людей.
Фото: AP Photo
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