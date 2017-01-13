Cобака Обамы покусала девушку в Белом доме

Инцидент произошел в понедельник, однако известно о нем стало только через четыре дня. Одна из посетительниц Белого дома, увидев собаку по кличке Санни, подошла к ней и попыталась ее поцеловать.





Однако Санни, видно, испугавшись чужого человека, укусила девушку чуть ниже правого глаза.





Врач семьи главы государства Ронни Джексон осмотрел пострадавшую и заключил, что рана не представляет опасности.





Доктор распорядился наложить швы, что может в дальнейшем оставить легкий шрам на лице девушки. Она, очевидно, была недовольна тем, что ее внешность пострадает, и разместила многочисленные фотографии места укуса в социальных сетях.



Bad Sunny! Friend of Malia Obama left with a scar after being bitten in the face by First Family's dog https://t.co/16m7sCmkBApic.twitter.com/WWtBm5cSkv — Kingsman Solicitors (@KingsmanLaw) 12 января 2017 г.

В Белом доме на вопросы не ответили.





У Обамы две португальские водяные собаки - восьмилетний Бо и четырехлетняя Санни. В обычных бытовых ситуация эта порода очень миролюбива и, как правило, не нападает на людей.