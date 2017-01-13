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Cобака Обамы покусала девушку в Белом доме

13 января 2017, 06:08

Рана не представляет опасности.


Одна из португальских водяных собак уходящего президента США Барака Обамы укусила 18-летнюю девушку, которая пришла на экскурсию в Белый дом. Пострадавшей пришлось наложить швы на место укуса на щеке, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в понедельник, однако известно о нем стало только через четыре дня. Одна из посетительниц Белого дома, увидев собаку по кличке Санни, подошла к ней и попыталась ее поцеловать.

Однако Санни, видно, испугавшись чужого человека, укусила девушку чуть ниже правого глаза.

Врач семьи главы государства Ронни Джексон осмотрел пострадавшую и заключил, что рана не представляет опасности.

Доктор распорядился наложить швы, что может в дальнейшем оставить легкий шрам на лице девушки. Она, очевидно, была недовольна тем, что ее внешность пострадает, и разместила многочисленные фотографии места укуса в социальных сетях.

В Белом доме на вопросы не ответили.

У Обамы две португальские водяные собаки - восьмилетний Бо и четырехлетняя Санни. В обычных бытовых ситуация эта порода очень миролюбива и, как правило, не нападает на людей.

Фото: AP Photo

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