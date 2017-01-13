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В Алматы Mercedes не пропустил Toyota и устроил ДТП

13 января 2017, 07:04

Пострадали два человека из Camry.


В Алматы на пересечении улиц Тимирязева и Розыбакиева произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.

Mercedes ехал вниз по Розыбакиева и собирался повернуть налево. Toyota двигалась вверх.

Водитель немецкой иномарки не пропустил японское авто и спровоцировал ДТП.

Пострадали два человека из Camry.











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