В Алматы Mercedes не пропустил Toyota и устроил ДТП
13 января 2017, 07:04
Пострадали два человека из Camry.
В Алматы на пересечении улиц Тимирязева и Розыбакиева произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.
Mercedes ехал вниз по Розыбакиева и собирался повернуть налево. Toyota двигалась вверх.
Водитель немецкой иномарки не пропустил японское авто и спровоцировал ДТП.
Пострадали два человека из Camry.
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