В Астане частично ограничат движение из-за эстафеты огня Универсиады-2017

25 января 2017 года с 10:00 до 12:30 на следующих участках будет ограничено движение на следующих участках:





- по проспекту Кабанбай батыра от улицы Турара Рыскулова до улицы Достык;

- по улице Достык от проспекта Кабанбай батыра до улицы Туркестан.





Также 25 января 2017 года с 12:45 до 15:00 частично движение будет ограничено:





- по улице Д. Кунаева от улицы Туркестан до проспекта Кабанбай батыра;

- по проспекту Кабанбай батыра от улицы Д. Кунаева до парковочной зоны ТЦ «Рамстор» (пр. Республики);

- по проспекту Республики от парковочной зоны ТЦ «Рамстор» до улицы Кенесары;

- по улице Кенесары от проспекта Республики до старой площади города Астаны. Запрет будет действовать до окончания мероприятия.





Местная полицейская служба ДВД города Астаны просит водителей отнестись к временным ограничениям с пониманием и заранее планировать альтернативные пути объезда.