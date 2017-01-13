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В Астане частично ограничат движение из-за эстафеты огня Универсиады-2017

13 января 2017, 07:22

Движение будет ограничено 25 января 2017 года с 10:00 до 12:30.


В Астане из-за эстафеты огня Универсиады-2017 будет частично ограничено движение для всех видов транспорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

25 января 2017 года с 10:00 до 12:30 на следующих участках будет ограничено движение на следующих участках:

- по проспекту Кабанбай батыра от улицы Турара Рыскулова до улицы Достык;
- по улице Достык от проспекта Кабанбай батыра до улицы Туркестан.

Также 25 января 2017 года с 12:45 до 15:00 частично движение будет ограничено:

- по улице Д. Кунаева от улицы Туркестан до проспекта Кабанбай батыра;
- по проспекту Кабанбай батыра от улицы Д. Кунаева до парковочной зоны ТЦ «Рамстор» (пр. Республики);
- по проспекту Республики от парковочной зоны ТЦ «Рамстор» до улицы Кенесары;
- по улице Кенесары от проспекта Республики до старой площади города Астаны. Запрет будет действовать до окончания мероприятия.

Местная полицейская служба ДВД города Астаны просит водителей отнестись к временным ограничениям с пониманием и заранее планировать альтернативные пути объезда.

Фото: АҚТАУ СПОРТ

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