Сирийские военные обвинили Израиль в обстреле аэродрома под Дамаском
13 января 2017, 07:39
Инцидент произошел в окрестностях военного аэродрома Меззе.
В Сирии снова гремят взрывы. На этот раз инцидент произошел в окрестностях военного аэродрома Меззе на юго-западе Дамаска, передает Вести.ru.
На место случившегося направлены машины скорой помощи.
В настоящее время информации о жертвах и пострадавших нет.
Сирийские военные уже заявили, что причиной взрывов были ракетные удары ВВС Израиля. При этом командование сирийской армии предупредило Израиль о последствиях ракетного обстрела.
Фото: Вести.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4838979-9ec0bcce4abb1edfec5c04ddc69ac28c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также