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Сирийские военные обвинили Израиль в обстреле аэродрома под Дамаском

13 января 2017, 07:39

Инцидент произошел в окрестностях военного аэродрома Меззе.


В Сирии снова гремят взрывы. На этот раз инцидент произошел в окрестностях военного аэродрома Меззе на юго-западе Дамаска, передает Вести.ru.

На место случившегося направлены машины скорой помощи.

В настоящее время информации о жертвах и пострадавших нет.

Сирийские военные уже заявили, что причиной взрывов были ракетные удары ВВС Израиля. При этом командование сирийской армии предупредило Израиль о последствиях ракетного обстрела.

Фото: Вести.ru

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