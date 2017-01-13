Свадебный кортеж из автобусов проехал по улицам Атырау
13 января 2017, 08:00
Фото молодоженов разместили на боковой части автобуса.
Нарядный свадебный кортеж из нескольких иномарок, лимузина и трех пассажирских автобусов следовал по аэропортовской трассе, видимо во дворец бракосочетания "Салтанат Сарайы", сообщает портал "Мой ГОРОД".
Для перевозки гостей свадьбы были украшены автобусы №14. Фото молодоженов разместили на боковой части автобуса.
Судя по комментариям, участники свадьбы не являются сотрудниками компании-перевозчика. Оказалось, что необычно прокатить гостей решил жених с оригинальным чувством юмора - тамада по имени Мейрамбек.
Пользователи оценили эту задумку.
- Зато экономия какая и всех родственников покатать можно, - написал diman25111989.
- Оригинально и даже очень весело, - заметила zhanbusinovaguldana.
Как удалось выяснить корреспонденту портала "Мой ГОРОД", свадебный кортеж действительно направлялся в "Салтанат Сарайы", виновниками торжества стали молодожены Мейрамбек и Саюра. Свадьбу сыграли в среду, 11 января, счастливый для казахов день.
Фото: "Мой ГОРОД"
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