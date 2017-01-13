Свадебный кортеж из автобусов проехал по улицам Атырау

Нарядный свадебный кортеж из нескольких иномарок, лимузина и трех пассажирских автобусов следовал по аэропортовской трассе, видимо во дворец бракосочетания "Салтанат Сарайы", сообщает портал " Мой ГОРОД ".





Для перевозки гостей свадьбы были украшены автобусы №14. Фото молодоженов разместили на боковой части автобуса.





Судя по комментариям, участники свадьбы не являются сотрудниками компании-перевозчика. Оказалось, что необычно прокатить гостей решил жених с оригинальным чувством юмора - тамада по имени Мейрамбек.





Пользователи оценили эту задумку.

- Зато экономия какая и всех родственников покатать можно, - написал diman25111989.

- Оригинально и даже очень весело, - заметила zhanbusinovaguldana.





Как удалось выяснить корреспонденту портала "Мой ГОРОД", свадебный кортеж действительно направлялся в "Салтанат Сарайы", виновниками торжества стали молодожены Мейрамбек и Саюра. Свадьбу сыграли в среду, 11 января, счастливый для казахов день.











