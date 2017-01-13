Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Свадебный кортеж из автобусов проехал по улицам Атырау

13 января 2017, 08:00

Фото молодоженов разместили на боковой части автобуса.


Нарядный свадебный кортеж из нескольких иномарок, лимузина и трех пассажирских автобусов следовал по аэропортовской трассе, видимо во дворец бракосочетания "Салтанат Сарайы", сообщает портал "Мой ГОРОД".

Для перевозки гостей свадьбы были украшены автобусы №14. Фото молодоженов разместили на боковой части автобуса.

Судя по комментариям, участники свадьбы не являются сотрудниками компании-перевозчика. Оказалось, что необычно прокатить гостей решил жених с оригинальным чувством юмора - тамада по имени Мейрамбек.

Пользователи оценили эту задумку.
- Зато экономия какая и всех родственников покатать можно, - написал diman25111989.
- Оригинально и даже очень весело, - заметила zhanbusinovaguldana.

Как удалось выяснить корреспонденту портала "Мой ГОРОД", свадебный кортеж действительно направлялся в "Салтанат Сарайы", виновниками торжества стали молодожены Мейрамбек и Саюра. Свадьбу сыграли в среду, 11 января, счастливый для казахов день.



Фото: "Мой ГОРОД"

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также