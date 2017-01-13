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Постпред Франции при ООН: встреча в Астане может приблизить конец войны в Сирии

13 января 2017, 08:19

Переговоры между правительством Сирии и оппозицией в столице Казахстана запланированы на 23 января.


Переговоры в Астане, которые организуют Россия и Турция, могут стать шагом в направлении урегулирования конфликта в Сирии, сообщает ТАСС.

Такое мнение высказал в четверг постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр.

"Нам нельзя терять время, мы должны работать над созданием условий для политического урегулирования в Сирии. Астана может быть шагом в этом направлении", - заявил дипломат журналистам.

Переговоры между правительством Сирии и оппозицией в столице Казахстана запланированы на 23 января. Как сообщила в четверг ливанская газета Al Akhbar со ссылкой на источники в Анкаре, делегация оппозиции будет состоять из 44 человек, большинство из которых будут представлять формирования, участвующие в операции "Щит Евфрата", которую проводит военное командование Турции на севере Сирии.

Просаудовские группировки, по сведениям издания, будут представлены "Джейш аль-Исламом", базирующейся под Дамаском. Вооруженная коалиция "Южный фронт", получающая поддержку от стран Персидского залива через Иорданию, не соблюдает перемирия и в Астану не поедет.

Ожидается, что на встречу будет приглашена ООН, под эгидой которой в Женеве в начале февраля стартует очередной раунд межсирийских переговоров. Как сообщил в четверг официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, в секретариате ООН рассчитывают, что будут представлены на дискуссиях в казахстанской столице и ждут официального приглашения от организаторов.

Фото: РИА Новости


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