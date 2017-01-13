В Перу конфисковали две тонны кокаина, спрятанные в спарже

На месте задержаны пять перуанцев и гражданин Сербии.

Две тонны кокаина, спрятанные в грузе спаржи, конфискованы в Перу, сообщает РИА Новости





По данным правоохранительных органов, запрещенный груз был готов к отправке на экспорт. Кокаин был упакован в банки со спаржей и находился на территории корпорации, занимающейся изготовлением продукции из свежих овощей и трав.





На месте задержаны пять перуанцев и гражданин Сербии, причастные к попытке отправки партии наркотиков, отмечает портал Terra.





Прокуратура Перу ранее сообщала, что в 2015 году в стране были конфискованы 44 тонны различных наркотиков, преимущественно кокаина.



