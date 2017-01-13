Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

В Перу конфисковали две тонны кокаина, спрятанные в спарже

13 января 2017, 08:31

На месте задержаны пять перуанцев и гражданин Сербии.


Две тонны кокаина, спрятанные в грузе спаржи, конфискованы в Перу, сообщает РИА Новости.

По данным правоохранительных органов, запрещенный груз был готов к отправке на экспорт. Кокаин был упакован в банки со спаржей и находился на территории корпорации, занимающейся изготовлением продукции из свежих овощей и трав.

На месте задержаны пять перуанцев и гражданин Сербии, причастные к попытке отправки партии наркотиков, отмечает портал Terra.

Прокуратура Перу ранее сообщала, что в 2015 году в стране были конфискованы 44 тонны различных наркотиков, преимущественно кокаина.

Фото: AFP

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также