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Китайские спутники зондирования Земли "Гаоцзин-1" передали первые снимки

13 января 2017, 08:42

Спутники "Гаоцзин-1" в ближайшее время начнут впервые предоставлять коммерческим клиентам услуги.


Китайские высокочувствительные спутники дистанционного зондирования Земли "Гаоцзин-1" передали первые изображения, передает РИА Новости.

Два спутника были запущены 28 декабря космодрома Тайюань в провинции Шаньси при помощи ракеты-носителя "Великий поход-2D" (Changzheng-2D).

Спутники передали изображения с разрешением 0,5 метра. Как отмечает агентство, это означает, что китайские спутники "Гаоцзин-1" в ближайшее время начнут впервые предоставлять коммерческим клиентам услуги.

В 2017 году планируется запуск еще двух спутников зондирования Земли семейства "Гаоцзин-1". Спутники "Гаоцзин-1", также известные как SuperView 1, представляют собой группировку китайских гражданских спутников дистанционного зондирования.

Ранее Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) сообщила, что Китай планирует в 2017 году осуществить порядка 30 запусков в космос.

Фото: NASA

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