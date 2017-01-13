Китайские спутники зондирования Земли "Гаоцзин-1" передали первые снимки

Два спутника были запущены 28 декабря космодрома Тайюань в провинции Шаньси при помощи ракеты-носителя "Великий поход-2D" (Changzheng-2D).





Спутники передали изображения с разрешением 0,5 метра. Как отмечает агентство, это означает, что китайские спутники "Гаоцзин-1" в ближайшее время начнут впервые предоставлять коммерческим клиентам услуги.





В 2017 году планируется запуск еще двух спутников зондирования Земли семейства "Гаоцзин-1". Спутники "Гаоцзин-1", также известные как SuperView 1, представляют собой группировку китайских гражданских спутников дистанционного зондирования.





Ранее Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) сообщила, что Китай планирует в 2017 году осуществить порядка 30 запусков в космос.