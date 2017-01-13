США прекратили предоставлять преференции мигрантам с Кубы

Решение вступает в силу немедленно — это сделано для того, чтобы предотвратить наплыв мигрантов, которые, если бы политика еще продолжала действовать какое-то время, попытались бы массово проникнуть в США.

В Гаване приветствовали этот шаг американских властей. Кубинские чиновники добивались прекращения действия политики «мокрые ноги, сухие ноги» на протяжении многих лет. Работа по отмене велась на протяжении нескольких последних месяцев на фоне нормализации отношений между двумя странами.





Суть политики, введенной в 1995 году, заключалась в том, что кубинцы, оказавшиеся каким-либо образом на территории США, могли бы рассчитывать на право пребывания и работы с перспективой получения грин-карты вне зависимости от наличия у них визы. Мигранты из других стран на такие привилегии рассчитывать не могут. В то же время тех, кто был перехвачен в море, возвращали обратно на Кубу.





Таким образом, в частности, многие кубинские медработники, работающие за рубежом, могли перебираться в Соединенные Штаты, что вызывало резкое недовольство Гаваны, обвинявшей Вашингтон в переманивании ценных специалистов.





В декабре 2014 года Обама и глава Кубы Рауль Кастро объявили о начале постепенной нормализации отношений между странами. Были восстановлены дипломатические связи, возобновлены регулярные коммерческие полеты, ослаблен ряд антикубинских санкций. Однако наложенное американскими властями в 1960 году торговое эмбарго снято не было.