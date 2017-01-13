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СМИ: Лондон и Париж неоднократно откладывали в ООН голосование по санкциям против Сирии

13 января 2017, 08:58

Париж придерживается "четкой линии" в этом вопросе.


Великобритания и Франция, вопреки призывам США, решили отложить рассмотрение в Совете Безопасности ООН вопроса о введении санкций против Сирии до прихода к власти в Вашингтоне Дональда Трампа, инаугурация которого состоится 20 января, передает ТАСС.

Об этом сообщил в четверг американский журнал Foreign Policy, утверждающий, что возникшая ситуация вынудила администрацию Барака Обамы в одностороннем порядке ввести меры против Дамаска в ответ на совершенные в стране химические атаки.

Версия, озвученная в статье, находит косвенное подтверждение в высказываниях британских и французских дипломатов, которые за последний месяц несколько раз откладывали рассмотрение подготовленного ими же проекта резолюции с санкциями против сирийских властей.

Как заявил в четверг журналистам постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Мэттью Райкрофт, соавторы документа обдумывают, когда лучше вынести его на голосование. "Мы поддерживаем контакт с нашими партнерами в Совете и поднимем этот вопрос тогда, когда всем будет комфортно", - сказал дипломат.

В свою очередь его французский коллега Франсуа Делаттр отметил, что Париж придерживается "четкой линии" в этом вопросе. "С одной стороны, нельзя терять время, ведь дело не только в том, что речь идет о Сирии, но также в самом использовании химического оружия, то есть оружия массового уничтожения. С другой стороны, важно добросовестно и спокойно продолжать наши усилия, чтобы добиться максимально широкого консенсуса", - сказал он, добавив, что не считает возможным проведение голосования "завтра или послезавтра".

Фото: RiaTaza



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