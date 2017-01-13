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Экс-министр Куандык Бишимбаев арестован

13 января 2017, 08:47

Досудебное расследование продолжается.


Экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев арестован, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Национальное бюро по противодействию коррупции.

"12 января т.г. с санкции районного суда № 2 Алматинского района г. Астаны в отношении Куандыка Бишимбаева избрана мера пресечения «арест»", - говорится в сообщении.

Бишимбаев обвиняется в неоднократном получении взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 10 января стало известно, что задержан бывший Министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев. Он задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору. Полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды. В соответствии со ст. 128 УПК РК Бишимбаев водворен в ИВС ДВД г. Астана. Досудебное расследование продолжается.

Ранее К.Бишимбаев был отстранен от должности министра нацэкономики. Глава государства Н.Назарбаев сообщил, что он отстранен в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге «Байтерек».

Также ранее сообщалось, что Национальное бюро по противодействию коррупции начало вести досудебное расследование в отношении руководства АО «Байтерек DEVELOPMENT» по фактам получения взяток.


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