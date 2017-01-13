 
Преимущественно облачно
-18°

Астана

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 25%

Влажность: 75%

Давление: 740 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

332.70

13 января 

Курс НБРК

331.85

-

АЛМАТЫ

Покупка

332.00

Продажа

332.70

АСТАНА

Покупка

331.50

Продажа

332.00

Подробнее
353.50

13 января 

Курс НБРК

352.66

-

АЛМАТЫ

Покупка

350.00

Продажа

353.50

АСТАНА

Покупка

351.50

Продажа

353.50

Подробнее
Новости за сегодня

Экс-министр Куандык Бишимбаев арестован

 

Экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев арестован, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Национальное бюро по противодействию коррупции.

«12 января т.г. с санкции районного суда № 2 Алматинского района г. Астаны в отношении Куандыка Бишимбаева избрана мера пресечения «арест», - говорится в сообщении.

Бишимбаев обвиняется в неоднократном получении взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 10 января стало известно, что задержан бывший Министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев. Он задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору. Полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды. В соответствии со ст. 128 УПК РК Бишимбаев водворен в ИВС ДВД г. Астана. Досудебное расследование продолжается.

Ранее К.Бишимбаев был отстранен от должности министра нацэкономики. Глава государства Н.Назарбаев сообщил, что он отстранен в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге «Байтерек».

Также ранее сообщалось, что Национальное бюро по противодействию коррупции начало вести досудебное расследование в отношении руководства АО «Байтерек DEVELOPMENT» по фактам получения взяток.

 

13 января 2017, 09:02
Источник, интернет-ресурс: Нац. бюро по противодействию коррупции

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код