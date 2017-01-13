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Новости за сегодня

Нурсултан Назарбаев совершит визит в ОАЭ

 

Президент Казахстана 15 и 16 января совершит официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты. Анонс опубликовала пресс-служба Акорды, передает Zakon.kz.

В рамках визита планируется ряд переговоров с государственными деятелями и представителями деловых кругов ОАЭ.

В частности, состоится встреча Нурсултана Назарбаева с Наследным принцем эмирата Абу-Даби, заместителем Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммед бен Заид Аль Нахаяном.

Кроме того, планируется участие Главы государства в работе Х Всемирного саммита «Энергия будущего».

 

13 января 2017, 09:26
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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