Нурсултан Назарбаев совершит визит в ОАЭ

Кроме того, планируется участие Главы государства в работе Х Всемирного саммита «Энергия будущего».

В рамках визита планируется ряд переговоров с государственными деятелями и представителями деловых кругов ОАЭ.

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