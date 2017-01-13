Подробности громкого дела о растрате в ЕНПФ раскрыли спецслужбы

Подробности громкого дела о растрате средств Единого накопительного пенсионного фонда раскрыли спецслужбы, сообщает телеканал «КТК».

По их данным, председатель правления ЕНПФ Руслан Ерденаев оказывал влияние на подчиненных для скорейшей покупки 500 тысяч облигаций компании «Бузгул Аурум». Начальник управления финансовых рисков фонда Муса Бахтов сначала рекомендовал отказаться от сомнительной сделки, а потом неожиданно перестал считать такое инвестирование опасным.

В итоге, ЕНПФ купил ценных бумаг на 5 миллиардов тенге, несмотря на то, что директор фирмы Азат Найзагарин предоставил поддельные документы. По версии КНБ, деньги попали в карман учредителя «Бузгул Аурум» Бахытжана Кенжебаева. Четверо подозреваемых в присвоении и растрате чужих средств сейчас находятся в СИЗО. Если их вина будет доказана, они могут попасть в тюрьму на 12 лет.

Виталий Мантров