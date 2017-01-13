Доктор Лиза опознана среди жертв катастрофы Ту-154
13 января 2017, 09:43
Елизавету Глинку похоронят на Новодевичьем кладбище.
Глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза) опознана по ДНК-экспертизе среди жертв катастрофы Ту-154. Как сообщили ТАСС в окружении Глинки, ее похоронят на Новодевичьем кладбище.
"Предварительно похороны состоятся 16 января, в понедельник", - сказал источник.
Катастрофа Ту-154 произошла 25 декабря вскоре после вылета из Адлера. На борту были 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.
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Фото © Алексей Никольский/ТАСС
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