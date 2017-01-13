В Казахстане назвали минимальную цену на алкоголь

Кроме того, этими же поправками установлены ставки акциза на пиво и пивные напитки за 1 литр в 2017 году - 39 тенге/литр (прирост по сравнению к предыдущему году составит 50 %), в 2018 году - 48 тенге (прирост 23 %); в 2019 году - 57 тенге (прирост 18 %).

«В Казахстане, начиная с 2000 года, установлена ставка акциза на пиво 26 тенге/литр, данная ставка акциза не менялась на протяжении последних 15 лет. Если в водке 1°С содержимого спирта несет 13,8 тенге акциза, то в пиве всего 4,8 тенге акциза. Соотношение акциза на пиво и акциза на водку составляет 2,9. При этом, средневзвешенный процент содержания спирта в пиве составляет 5,4 %. В связи с чем, предложено установить ставку акциза на пиво, исходя из соотношения спирта в напитке, по аналогии со странами Европейского союза, соотношение которого составляет - 2,4», - рассказали в министерстве корреспонденту Казинформа.



