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Новости за сегодня

Захарова рассказала об ожиданиях Москвы от грядущей встречи в Астане

 

Москва рассчитывает, что встреча по сирийскому урегулированию в Астане станет новой вехой на пути к миру в Сирии, на данный момент переговоры запланированы на 23 января, дата не менялась, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Надеемся, что усилия, которые направлены на запуск политического урегулирования (в Сирии) окажутся эффективными. Много было информации и рассуждений по поводу даты проведения встречи в Астане, на сегодняшний момент мы исходим из даты 23 января, иных вводных пока нет, рассчитываем, что намеченная на эту дату встреча по сирийскому урегулированию станет новой вехой на пути к миру в многострадальной Сирии и даст существенный импульс для конструктивной работы всех сирийских сторон в рамках возобновления в Женеве 8 февраля межсирийского переговорного процесса под эгидой ООН на основе резолюции 2254 СБ ООН», — сказала она на брифинге.

По словам дипломата, Москва призывает «всех партнеров способствовать этому».

 

13 января 2017, 09:43
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «РИА Новости»

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