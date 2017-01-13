Президент подписал указ о проведении аттестации административных госслужащих корпуса «Б»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о проведении аттестации административных государственных служащих корпуса «Б», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан» постановил:

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения аттестации административных государственных служащих корпуса «Б».

2. Провести аттестацию административных государственных служащих корпуса «Б» в срок до 1 июля 2017 года.

3. Агентству Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции совместно с центральными государственными и местными исполнительными органами обеспечить проведение:

1) аттестации административных государственных служащих корпуса «Б»;

2) разъяснительной работы по вопросам порядка проведения аттестации административных государственных служащих корпуса «Б».

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.